Cina: rapporto, produttori cinesi di smartphone dominano il mercato interno

- I produttori nazionali di telefoni cellulari dominano il settore degli smartphone in Cina, con una quota di mercato combinata superiore all'80 per cento, secondo quanto rivelato da un rapporto della società di ricerche di mercato Cinno. Le vendite di smartphone in Cina hanno raggiunto 190 milioni di unità nella prima metà dell'anno, in calo del 6 per cento su base annua, ha evidenziato il rapporto. Huawei, Oppo e Vivo si sono classificati tra i primi tre produttori in termini di vendite, con Huawei che rappresenta il 34,3 per cento del mercato cinese totale. Oppo e Vivo si aggiudicano rispettivamente il 18,6 e il 18,5 per cento, seguiti da Xiaomi con il 12,3 per cento. Apple e Samsung, che erano i primi due marchi di smartphone nel mercato cinese, hanno visto le loro quote di mercato ridursi rispettivamente all'8,06 e aell'1,5 per cento. (segue) (Cip)