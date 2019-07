Cina: rapporto, produttori cinesi di smartphone dominano il mercato interno (2)

- Il mercato degli smartphone in Cina ha subito una flessione del tre per cento nel primo trimestre di quest'anno, a circa 88 milioni di unità, secondo i dati riferiti a inizio di maggio dalla società di analisi di mercato globale Canalys. Huawei ha aumentato la propria quota di mercato arrivando al 34 per cento, oltre il dieci per cento in più rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, unico fornitore tra i primi cinque a registrare una crescita. Huawei, incluso il marchio Honor, ha venduto poco meno di 30 milioni di smartphone, seguito da Oppo, Vivo, Xiaomi e Apple. Xiaomi ha spiegato che le vendite nel primo di trimestre hanno superato i 27,5 milioni. "Il calo della Cina si è lievemente attenuato, offrendo sollievo dopo un brutto anno", ha detto l'analista di Canalys, Mo Jia, aggiungendo che i principali fornitori stanno reagendo velocemente, rilasciando nuovi prodotti e investendo sul marketing per mantenere le loro quote di mercato. (segue) (Cip)