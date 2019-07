Cina: rapporto, produttori cinesi di smartphone dominano il mercato interno (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Nel corso dell'ultimo anno, abbiamo apportato miglioramenti e adeguamenti significativi a livello di strategie, strutture gestionali, sistemi di ricerca e sviluppo tecnologico, linee di prodotti, sviluppi del marchio e molto altro ancora. Queste azioni hanno permesso a Xiaomi di brillare ogni giorno, anche di fronte alla concorrenza agguerrita dei colleghi nazionali e internazionali. Questo onore non segna la fine della nostra ricerca, ma semplicemente un nuovo inizio. Continuiamo a impegnarci per realizzare prodotti sorprendenti e altamente innovativi a prezzi onesti, come afferma la nostra filosofia, con l'intento di permettere ai nostri Mi Fans, utenti e investitori di godere di una vita migliore" - ha aggiunto Lei. In qualità di internet company, con smartphone e hardware intelligenti collegati da una piattaforma Internet delle cose (IoT), fondata nell'aprile 2010, Xiaomi è stata nominata per la prima volta nella classifica Fortune China 500 in giugno, posizionandosi al 53mo posto. (segue) (Cip)