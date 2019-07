Cina: rapporto, produttori cinesi di smartphone dominano il mercato interno (5)

- L'azienda ha raggiunto la soglia di 1.453,72 milioni di dollari di fatturato nel 2012 e 14.537,21 milioni di dollari nel 2017. Xiaomi continua a dimostrare una sana brand equity dei consumatori e il suo forte potenziale di crescita, grazie all'esclusivo e potente modello di business "triathlon" dell'azienda e ai risultati della sua strategia dual-core "Smartphone + AIoT". Secondo l'organizzazione internazionale di ricerche di mercato Idc, a marzo 2019, Xiaomi è diventato il quarto brand di smartphone al mondo in termini di volume di vendita delle spedizioni, registrando una crescita del 32,2 per cento rispetto all'anno precedente. L'azienda ha inoltre incubato e investito in oltre 200 aziende eco-system, molte delle quali specializzate nello sviluppo di hardware intelligente, e ha così costruito la più grande piattaforma di consumo IoT al mondo con circa 171 milioni di dispositivi collegati, esclusi smartphone e computer portatili, secondo i dati aggiornati a marzo 2019. (Cip)