Cina: ministro Esteri Wang, ascesa Brics ha rafforzato consorzio globale (3)

- Durante l'incontro, i cinque ministri degli Esteri hanno concordato congiuntamente di salvaguardare gli scopi e i principi della Carta delle Nazioni Unite, difendere il multilateralismo e il libero commercio, opporsi all'unilateralismo e al protezionismo, rafforzare la governance globale e costruire una comunità dal futuro condiviso per l'umanità. Durante la riunione i ministri hanno convenuto che le questioni relative agli hotspot regionali dovrebbero essere risolte attraverso il dialogo e la consultazione e che la cooperazione Brics dovrebbe funzionare a beneficio delle popolazioni dei cinque paesi. I ministri degli Esteri hanno inoltre concordato di mantenere la vigilanza sulle questioni di ciber-sicurezza e hanno espresso opposizione all'uso di quest'ultima per reprimere lo sviluppo della scienza e della tecnologia in altri paesi. Hanno convenuto inoltre di lottare per un ambiente aperto e non discriminatorio per l'applicazione della tecnologia dell'informazione. (Cip)