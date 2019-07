Singapore: il fratello del premier Lee appoggia il nuovo partito di opposizione

- Lee Hsien Yang, fratello minore del primo ministro di Singapore, Lee Hsien Loong, ha espresso pubblicamente il proprio sostegno a un nuovo partito di opposizione, intensificando lo scontro intestino all’interno della prima dinastia politica del paese. Il Progress Singapore Party (Partito per il progresso di SIngapore, Psp), fondato da Tan Cheng Bock, exf igura di primo piano del partito di governo, parteciperò alle elezioni in programma nella città-Stato nel 2021. Tan è stato visto più volte in compagnia del fratello minore del premier Lee nel corso degli ultimi mesi, suscitando le indiscrezioni dei media. Ieri Lee Hsien Yang ha rotto gli indugi, annunciando sulla propria pagina Facebook di sostenere con convinzione “i principi e i valori del Partito per il progresso di Singapore”. Yang ha anche puntato l’indice contro il partito di governo guidato dal fratello, il Partito di azione popolare (Pap): “Il Pap di oggi non è più quello di mio padre, ha perso la strada”, ha scritto Yang. (segue) (Fim)