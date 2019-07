Singapore: il fratello del premier Lee appoggia il nuovo partito di opposizione (2)

- Già lo scorso gennaio Lee Hsien Yang si era espresso a sorpresa in favore di Bock, divenuto uno degli oppositori politici del primo ministro. “Conosco Cheng Bock da molti anni, ed ha sempre posto l’interesse delle persone prima di ogni altra cosa”, ha scritto sul proprio profilo Facebook il fratello del premier Lee, noto sino allo scorso anno per il suo profilo rigorosamente a-politico. “Siamo fortunati che si sia fatto avanti per servire Singapore”. Tan ha annunciato a gennaio la fondazione del nuovo partito politico di opposizione al premier Lee, in vista delle prossime elezioni generali. Nel suo messaggio su Facebook, Lee Hsien Yang ha definito Tan “il leader che Singapore merita”. Secondo i media di Singapore, l’inatteso endorsement va ascritto ai dissidi interni alla famiglia Lee riguardo le ultime volontà del padre del premier e fondatore di Singapore, Lee Kuan Yew. (Fim)