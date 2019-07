Cina: prestiti settore immobiliare aumentati del 14,6 per cento nel primo semestre

- I prestiti al settore immobiliare della Cina sono cresciuti a un ritmo più lento nella prima metà del 2019, per effetto delle restrizioni agli acquisti di immobili varate dal governo nelle principali città. Lo certificano i dati della Banca centrale. Alla fine del secondo trimestre, i prestiti in essere al settore immobiliare ammontavano a 11.040 miliardi di yuan (circa 1.600 miliardi di dollari), con un aumento del 14,6 per cento rispetto all'anno precedente, secondo un rapporto della Banca popolare cinese. La crescita è stata inferiore di 4,3 punti percentuali rispetto al tasso registrato nel primo trimestre, mentre i prestiti al settore immobiliare sono aumentati di 3.210 miliardi di yuan (466 miliardi di dollari) nel primo semestre. I prestiti in essere per singoli acquisti sono aumentati del 17,3 per cento a 27.960 miliardi di yuan (4.063 miliardi di dollari), in calo di 0,3 punti percentuali rispetto al primo trimestre. La pubblicazione dei dati giunge nel contesto degli sforzi dello Stato cinese per frenare la speculazione sulla proprietà, in particolare nelle principali città. Le amministrazioni locali hanno ampliato le restrizioni agli acquisti di abitazioni e aumentato gli acconti minimi richiesti per i mutui. (Cip)