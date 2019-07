Hong Kong: Polizia collauda nuovi veicoli antisommossa con idranti

- La Polizia di Hong Kong collauderà dal mese prossimo tre veicoli antisommossa dotati di cannoni ad acqua realizzati da Mercedes Bentz, e costati oltre due milioni di dollari. Lo riferisce il quotidiano “South China Morning Post”, secondo cui i veicoli, già oggetto di polemiche nel contesto delle proteste che interessano l’ex colonia britannica da settimane, potrebbero entrare in servizio già a metà del mese prossimo. Le autorità cittadine hanno già completato la definizione delle linee guida per i nuovi veicoli: una delle ipotesi ancora al vaglio dei regolatori è l’impiego di liquido colorato sui manifestanti violenti, per renderne più semplice la successiva identificazione. I veicoli sono stati consegnati alla Polizia di Hing Kong a maggio dello scorso anno, e da allora sono rimasti stazionati presso il quartier generale dell’Unità tattica della Polizia a Fanling a fini di addestramento. (segue) (Cip)