Hong Kong: Polizia collauda nuovi veicoli antisommossa con idranti (2)

- La Polizia di Honng Kong ha fortificato l’ufficio di collegamento del governo cinese presso l’ex colonia britannica, dopo l’ennesima giornata di proteste di massa verificatasi ieri nell’isola, e culminata in duri scontri tra manifestanti e forze dell’ordine. Le proteste, guidate da attivisti anti-governativi contrari a un disegno di legge che autorizzerebbe le estradizioni di individui da Hong Kong verso la Cina continentale, sono divenute via via più violente nell’arco degli ultimi due mesi, culminando il 1° luglio scorso nell’assalto e vandalizzazione della sede del Consiglio legislativo della città. La marcia di protesta di ieri è stata innescata anche dall’attacco della settimana prima ai manifestanti da parte di sospetti membri della Triade, la nota organizzazione criminale di stampo mafioso di origine cinese. (segue) (Cip)