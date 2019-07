Hong Kong: Polizia collauda nuovi veicoli antisommossa con idranti (7)

- Wang Zhimin, direttore dell’Ufficio di collegamento del governo centrale cinese ad Hong Kong – principale sede di rappresentanza di Pechino nella ex colonia britannica – ha ribadito la scorsa settimana che il governo cinese sostiene il capo esecutivo di Hong Kong Carrie Lam, e la sua gestione delle massicce proteste che nelle scorse settimane hanno bloccato un disegno di legge sulle estradizioni verso la Cina continentale. Wang ha dichiarato nel corso di un evento commemorativo che a Lam e alla sua amministrazione dovrebbe essere concesso “il tempo e lo spazio” di gestire la crisi in atto nella città. “Il governo cinese sostiene con forza il capo esecutivo Carrie Lam e l’amministrazione costantemente efficace di Hong Kong, in accordo con la legge, da parte della sua amministrazione”, ha detto il funzionario cinese. Wang ha anche aggiunto che Pechino “sostiene la tutela della legge, il mantenimento dell’ordine sociale e la protezione della sicurezza delle persone da parte della Polizia” di Hong Kong. (segue) (Cip)