Cina-Usa: Pechino afferma di aver aumentato le importazioni di soia dopo incontro Trump-Xi (3)

- Il Rappresentante del commercio statunitense, Robert Lighthizer, e il segretario al Tesoro Steven Mnuchin hanno tenuto una conversazione telefonica con il vicepremier cinese Liu He e il ministro del Commercio Zhong Shan martedì 9 luglio, segnando il rilancio dei negoziati volti a risolvere le controversie commerciali in sospeso tra le due maggiori economie del mondo. Si tratta del primo contatto ad alto livello dopo che il presidente statunitense Donald Trump e l'omologo cinese Xi Jinping hanno accettato lo scorso mese di riprendere i colloqui sul commercio. I due leader hanno acconsentito a una nuova tregua nella disputa commerciale durata quasi un anno, dopo essersi incontrati al summit del G20 in Giappone, il 29 giugno. Trump e Xi non hanno però delineato alcun calendario per i negoziati, né hanno indicato una scadenza entro cui finalizzare un accordo commerciale. Il direttore del Consiglio economico nazionale statunitense, Larry Kudlow, ha ribadito martedì, nel corso di un evento moderato dall’emittente Cnbc, che “non esiste alcun limite temporale a carico della Cina. Non abbiamo fretta”. (segue) (Cip)