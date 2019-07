Cina-Usa: Pechino afferma di aver aumentato le importazioni di soia dopo incontro Trump-Xi (4)

- Le parole di Kudlow sono state interpretate come una ulteriore conferma che la via che conduce a un’eventuale accordo commerciale tra Washington e Pechino è irta di ostacoli. Il funzionario Usa ha avvertito in particolare che “l’ultimo 10 per cento dei colloqui sarà duro”. La maggior parte degli analisti crede che il rilancio dei colloqui servirà quantomeno ad allontanare il rischio di nuovi dazi nei prossimi mesi, quantomeno sino al 70mo anniversario della fondazione della Cina moderna, il prossimo 1° ottobre: celebrare l’evento senza turbolenze sul piano economico e diplomatico è una priorità del presidente cinese Xi Jinping, che potrebbe averla espressa direttamente a Trump in occasione del loro colloquio a Osaka, alla fine del mese scorso. Proprio in quell’occasione, Trump ha acconsentito a rinviare l’imposizione di tariffe a carico di altri 300 miliardi di dollari di merci cinesi, che estenderebbero i dazi Usa al totale delle importazioni da quel paese. (segue) (Cip)