Cina-Usa: Pechino afferma di aver aumentato le importazioni di soia dopo incontro Trump-Xi (5)

- Ad oggi, però, gli ostacoli che si frappongono al raggiungimento di un accordo appaiono addirittura maggior rispetto allo scorso maggio, e non è dunque possibile escludere che all’orizzonte di profili un nuovo stallo negoziale. Le importazioni cinesi di prodotti agricoli statunitensi, in particolare, si è già delineata come elemento di tensione. Trump aveva dichiarato dopo l’incontro con Xi che la Cina avrebbe importato una “tremenda” quantità di generi alimentari e prodotti agricoli statunitensi, ma ad oggi Pechino non ha compiuto alcun passo concreto in tal senso. Proprio ieri, il presidente Usa ha dato voce alla propria insoddisfazione su Twitter. "Il Messico sta facendo grandi cose alla frontiera, ma la Cina ci sta deludendo per il fatto che non ha acquistato i prodotti agricoli dai nostri grandi produttori, così come si era impegnata a fare”, ha scritto Trump. (segue) (Cip)