Cina-Usa: Pechino afferma di aver aumentato le importazioni di soia dopo incontro Trump-Xi (8)

- Qualche progresso è stato invece conseguito sul fronte della campagna di boicottaggio Usa del colosso dell’elettronica cinese Huawei. Il segretario del Commercio Usa, Wilbur Ross, ha illustrato per la prima volta martedì alcuni dettagli del nuovo regime applicato all’azienda, che pure resta inserita nella “lista nera” del dipartimento del Commercio. Washington emetterà licenze per l’esportazione di merci e servizi al costruttore di apparecchi per le telecomunicazioni cinese, in tutti i casi nei quali non venga riscontrata “alcuna minaccia alla sicurezza nazionale”. Ross ha precisato che il dipartimento del Commercio continuerà ad analizzare ogni singola richiesta partendo da una “presunzione di rigetto”. Nonostante questa apertura parziale, è improbabile che i fornitori Usa possa no riprendere a vendere componenti altamente tecnologici e software a Huawei, e un funzionario del governo statunitense ha ribadito che l’azienda cinese rimarrà esclusa dalla realizzazione delle reti 5G degli Stati Uniti. (Cip)