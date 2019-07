Cina: presidente Xi, il paese continuerà a perseguire lo sviluppo verde

- La Cina continuerà a perseguire lo sviluppo verde, ha scritto il presidente cinese Xi Jinping in una lettera di congratulazioni inviata al Settimo Forum internazionale del deserto di Kubuqi che si è tenuto nel fine settimana a Ordos, nella regione autonoma della Mongolia interna. "La Cina ha posto grande enfasi sulla costruzione di una civiltà ecologica, ed ha compiuto grandi progressi nella prevenzione e nel controllo della desertificazione", ha affermato Xi nella lettera. Il contenimento della desertificazione nel deserto di Kubuqi consente al mondo di osservare l'esperienza della Cina nel trattamento ambientale e il paese che sta avanzando verso gli obiettivi dell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, ha spiegato Xi, aggiungendo che la Cina ha promosso attivamente l'allineamento tra la cooperazione internazionale sulla Belt and Road Initiative (Bri, Nuova via della seta) e l'attuazione dell'agenda 2030. (segue) (Cip)