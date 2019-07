Cina: presidente Xi, il paese continuerà a perseguire lo sviluppo verde (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La Terra è l'unica dimora degli esseri umani e il contrasto alla desertificazione è una grande causa strettamente legata allo sviluppo umano", ha detto Xi. "La Cina è anche pronta a lavorare con tutte le parti per promuovere la governance e la protezione ambientale globali e contribuire a rendere il mondo un posto con un'ecologia ben conservata", ha aggiunto il leader cinese. Xi ha chiesto sforzi concertati da parte della comunità internazionale per rafforzare la cooperazione nella lotta alla desertificazione e promuovere la governance ambientale globale. Anche Antonio Guterres, segretario generale delle Nazioni Unite, ha inviato una lettera di congratulazioni al forum, in cui ha elogiato la Cina per il suo enorme contributo alla governance dell'ecologia e dell'ambiente. Guterres ha affermato che il forum è un'opportunità per condividere storie di successo dentro e fuori la Cina. La Cina è il paese con la più grande area desertica del mondo: copre 2,61 milioni di chilometri quadrati, che rappresentano un quarto della sua superficie totale. (segue) (Cip)