Cina: presidente Xi, il paese continuerà a perseguire lo sviluppo verde (3)

- "Tuttavia, la Cina è anche il paese che ha assistito al miracolo di trasformare la terra sabbiosa in terra verde. Come principale contributo del mondo all'aumento delle foreste piantate, la Cina ha raggiunto l'obiettivo delle Nazioni Unite di fermare l'espansione della desertificazione entro il 2030", ha affermato il vicepremier Sun Chunlan al forum. Sun ha anche annunciato l'obiettivo anti-desertificazione della Cina, che è quello di mettere sotto controllo metà della terra del deserto reversibile del paese entro il prossimo anno e trasformare tutte le terre del deserto reversibili in terra verde entro il 2050. Il successo di trasformare la terra del deserto in verde in porzioni del deserto di Kubuqi - il settimo deserto della Cina, che copre 13.900 chilometri quadrati - illustra la saggezza del popolo cinese e la nostra grande determinazione nelle aree di protezione ambientale", ha aggiunto Sun. (segue) (Cip)