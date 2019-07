Cina: presidente Xi, il paese continuerà a perseguire lo sviluppo verde (4)

- Negli ultimi decenni, oltre seimila chilometri quadrati di deserto nel Kubuqi sono diventati verdi grazie agli sforzi collettivi di governi locali, imprese e altre organizzazioni. La campagna ecologica ha creato una ricchezza ecologica totale di oltre 500 miliardi di yuan (72,69 miliardi di dollari) e ha fornito circa 1 milione di posti di lavoro ai locali. Il vicepremier ha inoltre spiegato che "le soluzioni praticabili della Cina per combattere la desertificazione hanno ottenuto il riconoscimento dalla comunità internazionale; ora queste esperienze stanno portando speranze verdi in quei paesi lungo la Bri attraverso la cooperazione internazionale". "La Cina non risparmierà alcuno sforzo per fornire aiuto ad altri paesi in via di sviluppo e contribuire ai nostri sforzi per combattere la desertificazione", ha detto Sun. Come unico grande forum internazionale al mondo dedicato alla promozione del controllo della desertificazione globale e dello sviluppo economico verde, l'evento è stato riconosciuto dalla Convenzione delle Nazioni Unite per la lotta alla desertificazione come piattaforma di scambio e promozione di idee sul controllo della desertificazione globale e lo sviluppo economico verde. (Cip)