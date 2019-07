Taiwan: formalizzata nomina Han Kuo-yu a candidato Kuomitang per elezioni 2020

- Il partito pro-cinese Kuomintang (Kmt) ha approvato ieri la nomina del sindaco di Kaohsiung, Han Kuo-yu, come candidato di quella formazione politica alle elezioni presidenziali di Taiwan del 2020, che si terranno il prossimo gennaio. Wu Den-yih, presidente del Kmt, ha formalizzato la nomina durante il congresso generale del partito. Sia Wu che Han hanno sottolineato al congresso che "deve esserci una relazione tra le due sponde dello Stretto (di Taiwan) per la pace, la stabilità e lo sviluppo". Il Kmt ha annunciato il 15 luglio la vittoria di Han alle primarie del partito per le elezioni del prossimo anno, con un supporto medio del 44,8 per cento. Il 17 luglio Wu ha annunciato che il comitato permanente del Kmt aveva nominato Han come candidato del partito per le elezioni del 2020. (segue) (Cip)