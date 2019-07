Imprese: Usa, Giappone e Australia uniscono forze contro monopolio cinese terre rare (2)

- Stati Uniti e Cina hanno ripreso questo mese i negoziati tesi a definire un accordo commerciale e placare la guerra dei dazi in corso tra le due maggiori economie del Globo. I negoziati si erano interrotti dopo un summit tenuto lo scorso maggio, al termine del quale Washington aveva accusato Pechino di essere venuta meno a una serie di impegni precedentemente assunti in sede negoziale; a dispetto dell’intesa raggiunta dai leader dei due paesi a margine del summit G20 di Osaka, lo scorso 29 giugno, entrambe le parti si preparano però a una battaglia di lunga durata: le posizioni di Washington e Pechino restano distanti su una serie di questioni chiave, ad esempio per quanto riguarda l’importazione di prodotti agricoli Usa da parte della Cina. La decisione degli Stati Uniti di autorizzare forniture di armamenti miliardarie a Taiwan, e la sosta a New York del presidente dell’Isola, Tsai Ing-wen, contribuiscono inoltre ad inasprire il clima di dialogo tra le due potenze, allontanando ulteriormente la prospettiva di una soluzione rapida al contenzioso che si protrae dallo scorso anno. (segue) (Was)