Imprese: Usa, Giappone e Australia uniscono forze contro monopolio cinese terre rare (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il consigliere economico della Casa Bianca, Larry Kudlow, ha detto martedì ai giornalisti che il governo si aspetta che la Cina inizi ad importare prodotti agricoli statunitensi "molto presto", ed ha definito la questione un "punto chiave" dei negoziati commerciali. Secondo il quotidiano “South China Morning Post”, però, Pechino non ha assunto alcun impegno esplicito a tele proposito. Taoran Notes, un blog affiliato al governo cinese, ha avvertito venerdì scorso che Pechino non acquisterà prodotti agricoli Usa, se Washington tornerà a cambiare posizioni nel contesto dei negoziati commerciali: tale avvertimento pare dimostrare che Pechino intende ricorrere alle merci agricole come moneta di scambio, consapevole dell’importanza dell’elettorato rurale per il presidente Trump, in vista delle elezioni presidenziali Usa del prossimo anno. (segue) (Was)