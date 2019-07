Maltempo Lazio: disagi a viabilità e rallentamenti su alcune ferrovie fino a 60 minuti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I treni sulla linea Roma–Firenze sono interessati da forti rallentamenti alla circolazione per danni dovuti al maltempo. I convogli registrano ritardi fino a 60 minuti. Rallentamenti sempre per il maltempo anche sulla linea Fl1 Fiumicino Aeroporto - Orte. Sulla tangenziale est, sul vecchio tracciato permane la chiusura all'altezza del sottopasso della stazione Tiburtina direzione San Giovanni, a causa di un allagamento, mentre è stata chiusa anche via di Selva Candida fra via Boccea e via Mombaruzzo per dissesto del manto stradale. Per lo stesso motivo chiusa via di Torrerossa tra via Aurelia antica e piazza di Villa Carpegna. E' quanto si legge sul profilo Twitter di Luceverde Roma. (Rer)