Maltempo Roma: 150 interventi del Coc, maggior parte problemi risolti, restano circa 15 criticità da risolvere domani

- Sono 150 gli interventi gestiti dal Coc della Protezione civile di Roma. Gli interventi, alcuni effettuati congiuntamente con i Vigili del fuoco, hanno riguardato principalmente allagamenti, risolti in parte con il naturale defluire dell’acqua e in parte grazie all’ausilio di idrovore da parte dei volontari della Protezione civile. Altri e numerosi disagi sono stati registrati per la caduta di rami. Degli interventi messi in atto dal Coc permane un 10 per cento di criticità in attesa, in totale una quindicina, che verranno risolte nella giornata di domani con il coinvolgimento degli enti municipali e del Simu dove necessario. In un post sul suo profilo Twitter la sindaca di Roma, Virginia Raggi ha precisato che il lavoro del Coc “proseguirà tutta la notte e anche domani per rimediare ai danni causati dal maltempo” e ha ringraziato “tutte le donne e gli uomini impegnati” per fronteggiare l’emergenza(Rer)