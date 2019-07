Business news: Argentina, consumi ancora in forte calo a maggio

- Continua la forte tendenza alla contrazione del consumo in Argentina, secondo quanto riportano i dati forniti dall'Istituto nazionale di statistica (Indec) relativi al mese di maggio. Le vendite nei supermercati hanno registrato nel sesto mese dell'anno una diminuzione del 13,5 per cento rispetto allo stesso mese del 2018, mentre i centri commerciali registrano a loro volta un calo del 18,7 per cento sempre su anno, così come i centri all'ingrosso, che pure segnano un -13,5 per cento di vendite. Si tratta in quest'ultimo caso del secondo peggior registro degli ultimi diciotto mesi dietro solo a quello dello scorso aprile, quando le vendite registrarono una flessione del 22,9 per cento. Nel dato aggregato relativo ai primi cinque mesi dell'anno i supermercati registrano su anno un calo complessivo del 12,7 per cento, i centri commerciali del 17,8 per cento, mentre i rivenditori all'ingrosso del 14,1 per cento. (Res)