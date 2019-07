Business news: Argentina, annunciata costruzione quarta centrale eolica entro 2020

- L'impresa argentina del settore dell'energia Pampa Energia costruirà entro il 2020 una quarta centrale eolica nel sud della provincia di Buenos Aires oltre alle tre già in funzione. Lo ha annunciato il Ceo de la compagnia, Marcelo Mindlin, nel corso di una visita del presidente Mauricio Macri alla centrale Pampa III, presso la città di Bahia Blanca. L'impianto richiederà un investimento di circa 70 milioni di dollari e avrà una capacità di generazione di oltre 50 Mw. Pampa Energia già produce 206 Mw da eolico, una quantità che rappresenta il 19 per cento della generazione prodotta da questo tipo di risorsa. Nel complesso la compagnia guidata da Mindlin ha in cantiere investimenti per circa un miliardo di dollari che includono anche il potenziamento delle centrali termiche Ensenada e Genelba, oltre alla costruzione di un gasdotto e l'esplorazione di nuovi pozzi nel bacino di Vaca Muerta. (Res)