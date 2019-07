Business news: Brasile, Corte suprema obbliga Petrobras a rifornire navi iraniane bloccate in porto

- La Corte suprema brasiliana ha ingiunto alla compagnia petrolifera statale Petrobras di rifornire le navi iraniane bloccate in porto. Il presidente della Corte, Dias Toffoli, ha respinto il ricorso della compagnia, che chiedeva di annullare la sentenza del tribunale dello stato che, a sua volta, la obbligava a rifornire di carburante due navi iraniane bloccate al largo dello stato del Paranà. Petrobras sarà dunque ora costretta a fornire il carburante necessario per il rientro in patria delle imbarcazioni. (Res)