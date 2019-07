Business news: Paraguay, crescita economica per il 2019 si abbassa dal 3,2 per cento all' 1,5 per cento

Assunzione, 29 lug 01:00 - (Agenzia Nova) - La Banca centrale del Paraguay ha rivisto al ribasso le previsioni di crescita economica del paese per il 2019 dal 3,2 per cento all'1,5 per cento a causa degli scarsi risultati nel settore agricolo e di fattori esterni tra i quali problemi commerciali in Argentina e Brasile, paesi vicini. "La previsione è stata ridotta principalmente per via di condizioni climatiche avverse per i raccolti e di uno scenario internazionale più complicato e sfavorevole che ha conseguenze sul commercio con l'Argentina ed il Brasile", ha detto l'analista dell'istituzione Cesar Rojas nel corso di una conferenza stampa. Le prospettive economiche dipenderanno da una possibile ripresa nella seconda parte dell'anno, ha affermato Rojas. "Questa dovrebbe essere supportata da politiche fiscali anticicliche e da una politica monetaria meno rigida", ha detto l'economista. (Res)