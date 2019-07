Business news: Argentina, bilancia commerciale in attivo a giugno per 1 miliardo di dollari

- La bilancia commerciale in Argentina ha registrato un saldo attivo di 1,06 miliardi di dollari a giugno rispetto allo stesso mese del 2018, mentre il primo semestre si è chiuso con un avanzo di 5,589 miliardi, secondo dati ufficiali dell'Istituto nazionale di statistica (Indec). L'interscambio complessivo tuttavia è stato inferiore nella comparazione su anno (-11,2 per cento), ed il bilancio attivo è dovuto, come successo anche nei mesi precedenti, essenzialmente al calo delle importazioni (-23,5 per cento) più che all'aumento delle esportazioni (+1,9 per cento). A trainare le vendite all'estero soprattutto le voci relative a "combustibili ed energia", con un +33,6 per cento, e i "derivati dell'agricoltura e dell'allevamento", con un +12,1 per cento. (Res)