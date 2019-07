Business news: Brasile, Cina apre all'importazione di prodotti lattiero-caseari

- Il ministero dell'Agricoltura brasiliano ha annunciato che la Cina aprirà il proprio mercato all'importazione di prodotti lattiero-caseari brasiliani come latte in polvere e formaggio. L'accesso ai latticini brasiliani era stato autorizzato nel 2008, tuttavia nessuno stabilimento produttivo brasiliano era finora riuscito a garantire il rispetto dello standard sanitario richiesto da Pechino. Nell'aprile di quest'anno, il ministero ha inviato al governo cinese un elenco di 24 stabilimenti che hanno maturato lo standard richiesto per esportare nel paese asiatico. Oggi, 23 luglio, è arrivato l'ok ufficiale delle autorità cinesi, che hanno autorizzato l'ingresso di beni alimentari prodotti in questi impianti industriali. (Res)