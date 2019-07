Business news: Colombia-Cina, apertura mercato cinese a prodotti colombiani al centro della visita di Duque a Pechino

- L’apertura del mercato asiatico ai prodotti colombiani come banane, carne e avocado sarà tra le priorità della visita del presidente colombiano Ivan Duque in Cina, in programma la prossima settimana. Lo ha fatto sapere il ministro dell’Agricoltura colombiano, Andres Valencia, secondo quanto riporta l’emittente “Caracol”. Lo scorso anno la Cina ha importato prodotti agricoli per oltre 126 miliardi di dollari, ma la Colombia ha esportato solo 100 milioni di dollari di prodotti verso questo paese, ha detto il ministro. “Dobbiamo generare incentivi affinché la Colombia diventi uno dei fornitori del mercato cinese, in particolare per l’avocado, le banane e tutte le carni, tra cui carne di maiale, manzo, pollo, pesce e crostacei", ha aggiunto. Il presidente Duque effettuerà una visita di Stato in Cina dal 28 al 31 luglio. Lo ha annunciato il portavoce del ministero degli Esteri cinese, Hua Chunying, che ha spiegato che la visita avverrà su invito del presidente cinese Xi Jinping. (Res)