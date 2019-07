Maltempo Roma: chiusa via Battistini per dissesto asfalto, possibili disagi domani a viabilità

- E’ chiusa tra via Bonifazi e via Lucio II, via Mattia Battistini a causa del dissesto del manto stradale. Domani è prevista, a quanto si è appreso, l’apertura di un cantiere per ripristinare la viabilità nel più breve tempo possibile. Non sono esclusi domani ripercussioni sul traffico nel quadrante.(Rer)