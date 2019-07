Business news: Argentina, governo annuncia nuova emissione debito per 1,4 miliardi di dollari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo argentino ha annunciato una nuova asta di titoli in moneta locale equivalente a circa 1,4 miliardi di dollari, dopo l'emissione, martedì scorso, di titoli sempre per 1,4 miliardi di dollari. Si tratta, spiega il ministero delle Finanze, di Lettere di capitalizzazione (Lecaps) in pesos con scadenza a novembre e maggio prossimi e con un interesse rispettivamente del 4,25 per cento e del 3,75 per cento. Il totale delle emissioni del governo argentino solo questa settimana ammonterà a 2,8 miliardi di dollari. La precedente asta si era chiusa con la collocazione di Letes in dollari con scadenza al 15 ottobre 2019 per 589 milioni, ad un tasso annuale del 4,15 per cento e di Letes in dollari con scadenza al 28 febbraio del 2020 per 811 milioni, con tasso annuale del 7,37 per cento. (Res)