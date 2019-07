Business news: Messico, inflazione a metà luglio in crescita del 3,84 per cento su anno

- Nei primi quindici giorni di luglio l'inflazione in Messico è cresciuta del 3,84 per cento su anno e dello 0,27 per cento rispetto al periodo immediatamente precedente. Lo riferisce l'istituto nazionale di statistica (Inegi) ricordando che nei primi quindici giorni di luglio 2018 l'inflazione era cresciuta del 4,85 per centro su anno e dello 0,32 per cento rispetto alle due settimane precedenti. Si tratta del secondo dato di metà mese consecutivo in cui la corsa dei prezzi rimane entro i limiti fissati dalla Banca centrale, il 3 per cento con una variazione tollerata in eccesso e difetto di un punto percentuale. (Res)