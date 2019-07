Business news: Bolivia-Cina, compagnie cinesi interessate a espansione complesso di ammoniaca e urea di Bulo Bulo

- La seconda chiamata da parte del governo della Bolivia ad espandere il complesso di ammoniaca e urea di Bulo Bulo nel dipartimento di Cochabamba ha attirato l'interesse di almeno dieci gruppi, tre dei quali provenienti dalla Cina. Secondo quanto riferito da "BnAmericas", il progetto da 36 milioni di dollari per la società statale di idrocarburi Ypfb prevede l'installazione di un impianto di urea formaldeide concentrato per produrre 20 tonnellate al giorno di resina sintetica termoindurente. Tra i potenziali offerenti ci sono China Machinery Engineering (Cmec), East China Engineering Science and Technology (Ecec) e Sumec, una consociata di China National Machinery Industry (Sinomach). Ad aprile, i due paesi hanno firmato un protocollo d'intesa a Pechino per rafforzare gli investimenti e la cooperazione economica. (Res)