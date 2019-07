Business news: Ecuador, produzione petrolifera in crescita del tre per cento nei primi quattro mesi dell’anno

- La produzione petrolifera in Ecuador è cresciuta del 3 per cento nei primi quattro mesi dell’anno, rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Lo rende noto la Banca centrale dell’Ecuador (Bce), secondo cui nel periodo di riferimento sono stati prodotti 15.619 barili in più. Secondo la Bce la produzione petrolifera del 2018 è stata la più bassa degli ultimi sei anni, con una produzione media di 517 mila barili al giorno, il 3 per cento in meno rispetto alla produzione media del 2017. (Res)