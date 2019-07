Business news: Brasile, vertice Brics, ministro Esteri Cina "abbiamo obbligo di sostenere multilateralismo"

- I paesi del gruppo Brics devono sostenere il multilateralismo, contro le tendenze protezionistiche. Lo ha detto il ministro degli Esteri cinese, Wang Yi, nel corso del suo intervento in apertura del vertice dei ministri degli Esteri dei paesi del Brics (Brasile, Russia, India, Cina e Sudafrica), in corso a Rio de Janeiro, sotto la presidenza di turno del Brasile. "Come Brics abbiamo l'obbligo di dare appoggio al multilateralismo contro una nuova tendenza protezionistica che sta nascendo. Un protezionismo che attenta al commercio internazionale e causa instabilità", ha detto il ministro. "Il protezionismo rappresenta un passo in dietro grave, ci riporta alla legge della giungla nella quale i più forti uccidono i più deboli. Dobbiamo evitare questo. Dobbiamo unirci per dire no e come Brics dobbiamo mettere in campo azioni concrete, facendo riferimento alla Carta delle Nazioni Unite, al diritto internazionale e all'Organizzazione mondiale del commercio (Omc)", ha aggiunto Wang. (Res)