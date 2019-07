Business news: Uruguay, investimento Upm, governo introduce protocollo speciale prevenzione conflitti sindacali

- Per assicurare l'investimento da tre miliardi di dollari per la costruzione di una cartiera da parte della compagnia finlandese Upm, il governo dell'Uruguay, in accordo con i sindacati, ha introdotto protocolli speciali di azione in materia di prevenzione di conflitti sul lavoro. In particolare, si legge in una nota del ministero del Lavoro, il governo si è impegnato ad aprire due uffici decentralizzati, uno della direzione nazionale del Lavoro ed uno dell'ispettorato generale del Lavoro, dedicati alla soluzione di controversie tra sindacati ed impresa. Il personale di questi uffici dovrà "intervenire direttamente o indirettamente su richiesta di una delle parti o d'ufficio in relazione a richieste, controversie o conflitti". Obiettivo del protocollo quello di "prevenire, gestire, mediare e contenere le differenze adottando azioni pertinenti". Il documento mantiene in vigore la legislazione vigente, inclusa la discussa normativa relativa ai "contratti di lavoro collettivi" che lo scorso 11 giugno era valsa l'inclusione dell'Uruguay da parte dell'Organizzazione internazionale del lavoro in una lista nera di 24 paesi che non rispettano accordi e libertà lavorali. (Res)