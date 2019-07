Carabiniere ucciso: oltre 7mila persone a camera ardente, domani i funerali a Somma Vesuviana

- Il rintocco delle campane segna le 21. Alla fine ha chiuso mezz'ora più tardi del previsto la camera ardente del vicebrigadiere Mario Cerciello Rega aperta questo pomeriggio alle 16 nella cappella del palazzo Monte di Pietà a Roma. Nel corso del pomeriggio sono state oltre settemila le persone che si sono messe in fila, aspettando anche più di un'ora per salutare il militare 35enne brutalmente ucciso due notti fa da un giovane americano in vacanza nella Capitale. E proprio per il grande afflusso di gente che ha voluto venire a rendere omaggio al carabiniere che la camera ardente è stata prolungata. Una mezz'ora in più per permettere alla famiglia e agli amici più intimi di recitare il rosario intorno al feretro avvolto dalla bandiera tricolore. La moglie Maria Rosa, il fratello Paolo, la sorella e la madre Silvia sono rimaste nella cappella tutto il tempo. A breve il carro funebre uscirà dal deposito della caserma per condurre la salma a Somma Vesuviana, paese di origine del vicebrigadiere dove - domani mattina alle 12 - si svolgeranno i funerali.(Rer)