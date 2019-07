Business news: Cile, Enel, siglato con Anglo American maggior contratto fornitura da rinnovabile

- La filiale cilena di Enel, Enel Generacion, ha siglato con la compagnia mineraria Anglo-American, il maggior contratto per la fornitura di energia interamente rinnovabile nella storia del paese sudamericano. Si tratta, segnala un comunicato dell'azienda italiana, della fornitura elettrica fino a 3 Terawatt per tutte le operazioni locali della compagnia con sede a Londra. Il contratto è stato firmato ieri e avrà una durata di dieci anni con inizio a partire dal 2021. "Con la nostra matrice di generazione che si fa sempre più pulita abbiamo la possibilità di presentare offerte più competitive e più sostenibili per i nostri clienti", ha dichiarato il direttore generale di Enel Cile, Paolo Pallotti. "Siamo il primo operatore di energia rinnovabile in Cile e siamo convinti che promuovendo questo tipo di energia andiamo incontro alle esigenze dei nostri clienti e diamo un contributo significativo al Cile" ha aggiunto. (Res)