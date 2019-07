Business news: Venezuela, nuove sanzioni Usa colpiscono figliastri Maduro

- Gli Stati Uniti hanno imposto sanzioni a dieci persone, inclusi tre figliastri del presidente venezuelano Nicolas Maduro, per il loro presunto coinvolgimento in casi di corruzione legati, tra le altre cose, alle forniture alimentari al paese, teatro di una grave crisi politica ed economica. Secondo quanto si legge in una nota del Dipartimento del Tesoro Usa le sanzioni hanno colpito il cittadino colombiano, Alex Saab Moran, e i suoi figli Isham Alí e Shadi Naim, cui si aggiungono altri due cittadini colombiani: Alvaro Pulido Vargas e Emmanuel Rubio. Secondo quanto si legge nella nota “Saab è uno sfruttatore che ha orchestrato una vasta rete di corruzione", che ha permesso all'amministrazione del presidente Nicolas Maduro "di beneficiare in modo significativo dell'importazione e della distribuzione di cibo in Venezuela". (Res)