Gli appuntamenti di domani a Milano e in Lombardia

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti previsti per la giornata di domani a Milano e in LombardiaREGIONEGli assessori regionali Martina Cambiaghi (Sport e Giovani) e Davide Caparini (Bilancio, Finanza e Semplificazione) partecipano alla conferenza stampa di presentazione della sesta edizione dell''Adamello Ultra trail - sui camminamenti della Grande Guera'.Palazzo Pirelli, via Fabio Filzi 22, Sala Pirelli (ore 12)Il Presidente del Consiglio regionale Alessandro Fermi ha convocato le commissioni "Programmazione e bilancio" e "Infrastrutture e territorio" per l'elezione dei rispettivi presidentiPalazzo Pirelli, via Fabio Filzi 22 Sala Oriana Fallaci (ore 14.30) e Sala Alda Merini (ore 15.15)VARIEPrima conferenza stampa in diretta dalla stazione spaziale internazionale durante la missione Esa Beyond dell'astronauta Esa Luca ParmitanoMuseo della Scienza e della tecnica, via san Vittore 21 (ore 14.55) (Rem)