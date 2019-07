Viabilità: Anas, bilancio positivo per weekend vacanze, mattina sabato 3 agosto da bollino nero (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per quanto riguarda la giornata di oggi, la circolazione nel tardo pomeriggio e nelle ore serali sarà caratterizzata soprattutto dai rientri dal weekend. Per agevolare gli spostamenti, il divieto di transito dei mezzi pesanti è in vigore fino alle ore 22.00 di questa sera. In Liguria è stata riaperta al traffico in tarda mattinata la strada statale 1 “Via Aurelia” ad Arenzano (GE), chiusa nel corso della notte per allerta meteo arancione. Sulla strada statale 2 bis “Via Cassia Veientana” è stata riaperta in mattinata la carreggiata in direzione Roma all’altezza del km 1,000, precedentemente chiusa per un allagamento del piano viabile dovuto al maltempo. Rallentamenti con code a tratti si sono registrati nel pomeriggio sulla SS148 “Pontina”, in direzione Roma, per un incidente tra due veicoli al km 34,800. Riaperta nel primo pomeriggio la strada statale 688 “di Mattinata”, in provincia di Foggia, precedentemente chiusa in corrispondenza della galleria San Benedetto per un incidente che ha coinvolto tre veicoli, causando il decesso di due persone. (Rer)