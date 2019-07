Carabiniere ucciso: Meloni, non prendo lezioni da gente miserabile che vive di mistificazioni (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ciò che i servi del politicamente corretto non mi perdonano - aggiunge Giorgia Meloni - è di non unirmi alla loro schifosa omertà nei confronti dei 'compagni che sbagliano', che oggi sono anche 'migranti che sbagliano', 'assistenti sociali che sbagliano', 'Ong che sbagliano'. Sono quelli che nascondono gli stupri se sono commessi da immigrati, i furti se commessi da cooperative rosse, l'illegalità se commessa dai centri sociali, le molte Bibbiano d'Italia se possono offuscare la narrazione arcobaleno o il sistema associativo di sinistra. Questi esperti di differenziata, che valutano con la lente della loro ideologia dove mettere le notizie prima di diffonderle, se in prima pagina o nel cestino, sono quelli che oggi vorrebbero accusarmi di faziosità. Mettetevi l'anima in pace, novelli inquisitori, che non mi faccio intimidire da gente come voi e continuerò a denunciare ogni nefandezza nascosta dalla vostra cinica omertà. A testa alta, fiera della mia onestà, anche intellettuale", conclude la leader di Fratelli d'Italia. (Com)