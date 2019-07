Carabiniere ucciso: vetture Arma a sirene spiegate e applauso per poliziotti in divisa camera ardente

- Un lungo e spontaneo applauso ha accolto l'arrivo degli uomini in divisa della squadra mobile della Polizia alla camera ardente per il vicebrigadiere Mario Cerciello Rega. In tantissimi ancora in fila fuori dal palazzo di Monte di Pietà nel centro di Roma hanno voluto dimostrare così la loro stima nei confronti delle forze dell'ordine. Poco prima c'era stato un altro momento emozionante. Quando otto radiomobile dei carabinieri hanno attivato insieme le sirene, mentre fuori dalle portiere dei guidatori gli uomini dell'Arma salutavano sull'attenti. Subito dopo le auto sono partite a sirene spiegate. (Rer)