Carabiniere ucciso: Conte oltre un'ora a camera ardente, "massima vicinanza a moglie e famiglia"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "C'è molta commozione e tutta la massima vicinanza nei confronti della moglie e della famiglia. Oggettivamente è una perdita che ci addolora a tutti. Questo è il momento della commozione e di stare vicino alla famiglia. Per altre dichiarazioni di più ampio respiro su questa vicenda mi riservo di farvi sapere". Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, uscendo dalla camera ardente allestita nella cappella del complesso Santacroce in piazza Monte della Pietà per il vicebrigadiere Mario Cerciello Rega ucciso due notti fa mentre era in servizio nel quartiere Prati a Roma. Il premier si è intrattenuto nella camera ardente circa un'ora e mezza.(Rer)