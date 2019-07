Business news: Brasile, Petrobras vende quote in società distribuzione carburante

- La compagnia petrolifera statale brasiliana Petrobras ha venduto il 32,8 per cento delle proprie quote nella società di distribuzione del carburante Br Distribuidora (Petrobras Distribuidora S.A.). A seguito della cessione delle azioni in borsa, attraverso l'operazione di follow up, la Petrobras ha ufficialmente perso il controllo della società. Alla compagnia resta una fetta comunque consistente delle azioni della ex controllata pari al 37,5 per cento del capitale. La vendita è stata conclusa oggi, 23 luglio presso la borsa di San Paolo. Petrobras ha incassato circa 9,6 miliardi di real (2,3 miliardi di euro) dall'operazione. La partecipazione di Petrobras in Br Distribuidora prima della vendita equivaleva a circa 20 miliardi di real (4,6 miliardi di euro). L'operazione è stata condotta dalle banche JP Morgan, Bank of America Merrill Lynch, Credit Suisse, Citi, Itaú BBA e Santander. (Res)