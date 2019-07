Porto Rico: nomina nuovo governatore, attesa domani manifestazione contro ministro Giustizia Vazquez

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La società civile e l'opposizione di Porto Rico hanno convocato per domani una manifestazione di protesta contro la possibile nomina dell'attuale ministro di Giustizia Wanda Vazquez a nuova governatrice del paese. Lo riferisce l'emittente locale "Telemundo", spiegando che Vazquez è sospettata di corruzione: un'indagine dell'Agenzia per l'etica di governo (Oeg), agenzia indipendente del ramo esecutivo del governo federale degli Stati Uniti, indaga in particolare per accertare le presunte responsabilità del ministro in episodi di corruzione legati agli aiuti umanitari internazionali inviati al paese per coprire i danni dell'uragano Maria del settembre 2017. La manifestazione, il cui appello circola anche su Twitter con l'hastag "Wanda Renuncia", è convocata per le 17, ora locale, di fronte al ministero della Giustizia. (segue) (Mec)