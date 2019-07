Porto Rico: nomina nuovo governatore, attesa domani manifestazione contro ministro Giustizia Vazquez (2)

- Non essendo stato nominato un Segretario di Stato, l'incarico dovrebbe essere rimesso in via transitoria alla Vazquez. L'ex governatore, Ricardo Rossello Nevares, si è dimesso lo scorso 25 luglio dopo giorni di proteste a causa degli scandali che lo vedono coinvolto. Circa 500 mila persone avevano manifestato nella capitale San Juan chiedendo le sue dimissioni. Rossello è stato in carica appena due anni e mezzo ed è il primo governatore di Porto Rico a lasciare l’incarico prima del completamento del primo mandato. (segue) (Mec)