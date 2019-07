Porto Rico: nomina nuovo governatore, attesa domani manifestazione contro ministro Giustizia Vazquez (3)

- Il caso che vede coinvolto Rossello è scoppiato dopo che sei persone, tra le quali l'ex segretario all'Istruzione, Julia Keleher, sono state arrestate dall'Fbi perché sospettate di avere "preso parte e beneficiato di un vasto giro di corruzione nell'ambito delle forniture scolastiche, a scapito dei cittadini e studenti portoricani", aveva affermato in una conferenza stampa l'agente speciale Neil Sanchez. Pochi giorni dopo lo scandalo, il centro di giornalismo investigativo di Porto Rico ha pubblicato un reportage nel quale vengono rivelate alcune conversazioni private scomode tra il governatore Rossello e alcuni membri del suo gabinetto. Nelle oltre 900 pagine di trascrizioni della chat dell'applicazione Telegram, risalenti a dicembre 2018 e il gennaio 2019, sono riportate - tra le altre cose - trame per danneggiare la reputazione di politici dell'opposizione o di funzionari federali. Conversazioni accompagnate da espressioni omofobe e sessiste, con riferimenti diretti a figure politiche locali, per lo più di femminili. (segue) (Mec)